منعوا الأهالى من إنقاذه.. إحالة 3 أشقاء للجنايات قتلوا شاباً بالمحلة

أحال المحامي العام لنيابات شرق طنطا، المستشار عماد سالم، 3 متهمين "أشقاء" في القضية رقم 1204، والمقيدة برقم 1730 لسنة 2020، والمتهمين فيها بقتل شاب عمدا بالمحلة الي محكمة جنايات طنطا مع استمرار حبسهم.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، اخطارا من شرطة النجدة، بقيام اسلام . ض، وشقيقيه "ضياء"، و" مهدي" مقيمن بدائرة قسم ثان المحلة، بالتعدي على "عبوده مصطفي، بواسطة مطواه وإصابته بقطع في فخذه الأيسر، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم، وتم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي قررت حبسهم واحالة الواقعة للمحكمة.

وجاء في قرار النيابة، أن المتهمين الـ 3 بيتوا النية وكان لديهم إصرار على قتل المجني عليه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "سكاكين" وتعدوا عليهم بجرح قطعي في فخذه الأيسر، ومنعوا الأهالي من إغاثة المجني عليه أونجدته تاركينه يسيل في دمائه.

وفي وقت سابق، اليوم، تعدى زوج في دائرة قسم شرطة ثاني طنطا، على زوجته بسلاح أبيض "مطواه" بعد اقتحام شقة الزوجية، وقام بتمزيق وجهها وإصاباتها بجروح قطعية في الوجه والأنف واليد، بسبب خلافات زوجية بينهما.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوصول "وردة. ع، ع"، ٣٤ عاما، ربة منزل، مصابة بجروح قطعية فى الوجه، واليد، ومقيمة بدائرة القسم، بعمارة التأمين الصحي.

وتبين من تحريات مباحث القسم، أن زوجها يدعي "إبراهيم.ح.م" وشهرته وائل الجيزاوى، سائق، وراء ارتكاب الواقعة، وقام باقتحام شقة زوجته، بسبب خلافات زوجية بينهما سابقة، وتعدى عليها بسلاح أبيض "مطواه" ما تسبب في إصابتها بجروح قطعية في الوجه والأنف واليد، وفر هاربا.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم، حيث تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.