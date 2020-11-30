المركز الديموجرافي: وسائل جديدة لتنظيم الأسرة.. وعروض "أراجوز" للتوعية

قالت الدكتورة أميرة تواضروس، مديرة المركز الديموجرافي، إن الدولة ستوفر وسائل تنظيم الأسرة، لأن في بعض الأحيان ترغب السيدة في تنظيم النسل، ولا تجد الوسائل، مشددة على أن وزارة الصحة والسكان، اتخذت قرارا فوريا منذ أسبوع، بتوفير هذه الوسائل بالمجان للجميع، بالإضافة إلى استحداث وسائل جديدة بدرجة آمان أعلى.

وأضافت "تواضروس"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، اليوم الاثنين، وتقدمه آية عبدالرحمن، أن وزارة الصحة سوف تنشيء وحدات صحية جديدة، وسترفع كفاءة الوحدات الصحية الموجودة بالفعل، بالإضافة إلى حملات إعلامية للتوعية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، والمجلس القومي للمرأة، لدرجة أنه سيتم تنظيم فعاليات "أراجوز" للتوعية.

وتابعت ، مديرة المركز الديموجرافي، أنهم يعملون على 5 محاور لضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، والمسألة ليست العدد فقط، ولكي تكون الخطة شاملة اتفقوا على 5 محاور أساسية، في مقدمتها التمكين الاقتصادي للسيدات، لأن تمكين المرأة يساهم بشكل كبير في تقليل النمو السكاني، بالإضافة إلى "الجودة" في الخصائص السكانية.

وأوضحت، أن المحور الثاني هو الثقافي والتوعوي، ويتم بث رسائل لكل فئات المجتمع، وكل وزارة ستعمل في مجال عملها، لتطويع هذه الرسائل على الفئات العمرية المختلفة، وأيضا الجنس، لأن القضية السكانية تخص الذكور والإناث على حد سواء، ونحتاج إلى مخاطبة الرجل لأنه شريك في المسؤولية.

وتابعت مديرة المركز الديموجرافي، أن هناك محور تشريعي، وأيضا محور التدخل الخدمي، ومحور التحول الرقمي، موضحة أن الدولة تحتاج إلى تعديل للتشريعات أو تشديد العقوبات في بعض القضايا مثل زواج القاصرات، والذي يُحبس فيه المأذون فقط، وهو يقترحون على وزارة العدل تشديد العقوبة، وتوقيعها على المأذون وولي الأمر.

وأكدت، أن هناك مقترحات بتعديلات في القوانين، أما مسألة سن تشريعات جديدة فهي أمر يخص الحكومة، لافتة إلى أنه بالنسبة للمحور الخدمي فإنه سيوفر وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، واستحداث وسائل جديدة.