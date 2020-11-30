أبوظبي: تجارب حول علاج جديد لمرضى السكري والتصلب المتعدد

أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، المركز المتخصص للرعاية الصحية، الذي يركز على العلاج بالخلايا الجذعية والطب المتجدد، أنه سيجري تجارب سريرية جديدة، لتقييم علاج مبتكر لمرضى السكري والتصلب المتعدد في الإمارات، وهما من أكبر المشكلات الصحية في الدولة.

ويقود المركز تجربة "OPERA" لمرض السكري من النوع الأول، وتجربة "PHOMS" لمرض التصلب المتعدد، ومن شأن هذه التجارب الكشف عن عدة بدائل علاجية لكلا المرضين وتحديد طريقة التدخل والعلاج المناسب.

وحسب تقرير الاتحاد الدولي للسكري لعام 2019 تواجه الإمارات أحد أعلى معدلات انتشار مرض السكري في العالم.. في حين يبلغ معدل انتشار مرض التصلب المتعدد في الإمارات ما يقارب 64 حالة لكل 100,000 شخص وفقا لمقال بحثي نشره علماء في مدينة الشيخ خليفة الطبية عام 2019.

وقال الدكتور يندري فينتورا، أخصائي علم المناعة، المدير العام لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية: "تشكل المعدلات المرتفعة لمرض السكري و التصلب المتعدد تهديدا خطيرا على حياة المواطنين و المقيمين في دولة الإمارات. كما أن حالات الإصابة بمرض السكري يمثل مصدر قلق حقيقيا وتتفاقم عواقبه المستقبلية بسبب غياب البدائل العلاجية".

وتخضع بروتوكولات التجارب حاليا لمراجعة لجنة الأخلاقيات في المركز قبل عرضها على وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي للحصول على الموافقات اللازمة.

وعند إجراء التجارب سيستخدم المركز الفصادة الضوئية خارج الجسم وهي تقنية علاجية حاصلة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية لحالات مثل مرض الطعم ضد المضيف ومرض لمفومة الخلايا الجلدية التائية.

ويسعى "مركز أبوظبي للخلايا الجذعية" إلى استكشاف الآليات التي يقوم عليها التعديل المناعي للمرض مع ذلك البديل العلاجي وتأثيره المحتمل على فعالية استخدامه للتدخل، وذلك بفضل خبرة المركز البحثية الواسعة وتقدمه التكنولوجي.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أصبح مركز أبوظبي للخلايا الجذعية أول مركز أبحاث على الإطلاق في الإمارات يجري تجربة سريرية لدراسة Sentad-Covid في أبريل 2020.

وأطلق المركز في يوليو 2020 "برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظام"، والذي يعالج مرضى سرطان الدم باستخدام الخلايا الجذعية والذي نجح حتى الآن في علاج أربعة مرضى.