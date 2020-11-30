الحديدي: لا يوجد نص دستوري يلزم الرئيس بتغيير الحكومة بعد الانتخابات

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الشائعات التي انتشرت منذ صباح اليوم، حول تعديل وزاري وشيك، لم تقتصر فقط على ذلك بل نشرت أسماء مرشحين أيضاً لحقائب التعديل الوزاري الذي ذكرته الشائعة.

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" عبر شاشة "ON": "هناك مصادر بالوزراء نفت ذلك، لكن أي حد فاهم سياسة ويقرأ شوية في أطر القانون والدستور يدرك أنه لا يوجد نص دستوري يلزم رئيس الجمهورية بتغيير وزاري أو تغيير حكومي عقب انتخابات البرلمان، وده ببساطة لأن نظامنا ليس نظاماً نيابياً بل هو نظام رئاسي في المقام الأول، فالنظام البرلماني يعتمد على أغلبية البرلمان والتي بدورها تتولى تشكيل الحكومة، لكن طبقا للمادة 146 من الدستور والتي تقضي أن تحصل الحكومة على ثقة البرلمان، وهذا معناه لا يوجد نص دستوري ولا قانوني".

وتابعت: "أحيانا هناك عرف وأنا أشدد على كلمة أحياناً أنه إذا كانت هناك انتخابات برلمانية قد يتبعها تعديل وزاري أو تغيير، وفي بعض الأحيان كانت هناك سوابق في الفترات السابقة في البرلمانات المتعاقبة حول هذا الأمر".

وأتمت: "أنا هنا لا أستند على نفي مصادر الوزراء لكن على نصوص الدستور والقانون وفقاً للمادة 146 والتي تقضي ببساطة أن كل ما على الحكومة أن تحصل على ثقة البرلمان لكن رئيس الجمهورية من حقه تغييرها في أي وقت لكن ليس مرتبط بالانتخابات البرلمانية.. في النهاية الحكومة الحالية قد تستمر بعد حصولها على ثقة البرلمان الجديد مطلع العام الجديد أو لا تأخذها ومن الممكن أن يرى رئيس الجمهورية ضرورة تغيير الحكومة في أي وقت وليس مرتبطاً بانتخابات البرلمان وفقاً للدستور".