صيدلانية تكشف إصابتها بكورونا 3 مرات: "أنا مش حالة نادرة"

فجرت حنان لطفي، صيدلانية، مفاجأة بإعلانها عن إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثالثة، منذ 18 يوما فقط، بعد إصابتها المرة الأولى في أبريل الماضي، والمرة الثانية في سبتمبر الماضي.

وأضافت "لطفي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنها اكتشفت بالصدفة وجود لافتة من أصدقائها للتعبير عن حبهم لها، ودعمها أثناء العزل الطبي الموجودة فيه.

وشددت على الجميع، بالالتزام بارتداء الكمامة، لأنها تقي من الفيروس، مشيرة إلى إصابتها بجلطة، وانخفاض نسبة الأكسجين في دمها إلى 82%، لكنها حاليا تحسنت وأصبحت تتنفس بشكل طبيعي.

ولخصت الصيدلانية تجربتها في المرات الثلاث قائلة، "تجربة مش بإيدينا، والدعم المعنوي بيفرق مع المصاب، وربنا كرمني بأصدقاء، وحاسة إني مش لوحدي".

وحذرت لطفي، أي متعافٍ من التهاون والاستهتار بإمكانية معاودة الإصابة، لأنه لا توجد مناعة دائمة تقاوم الفيروس، مضيفة "عمري كان هايروح.. متديش للفيروس أمان، ووالدي تم احتجازه 22 يوم في المستشفى.. أنا مش حالة نادرة، في كتير بيجيلهم الفيروس كذا مرة خلوا بالكم".

وظهر فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية في نوفمبر 2019، وانتشر منها إلى باقي دول العالم، وأعلنته منظمة الصحة العالمية وباء في مارس 2020.

وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر الدول في أعداد الإصابة والوفيات بالفيروس، تليها دولة البرازيل في قارة أمريكا الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 106 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102596 حالة حتى اليوم.