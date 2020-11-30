علي ربيع: فكرة مسرح مصر صعبة.. وأول عرض حضر لنا 3

قال الفنان علي ربيع، إن مسرح مصر فكرته صعبة للغاية، ونجاحها كان أمر صعب جدًا، وكان مقتنع بهذا الأمر، موضحًا أن أشرف عبدالباقي كان لديه إصرار كبير على النجاح.

وروى"ربيع"، خلال حوار مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، كواليس أول عرض لـ"مسرح مصر"، قائلا: "أول يوم عرض كان وقت ثورة 2011، حضر المسرح 3 أو 4 أشخاص من وسط 1200 كرسي في المسرح، بقينا قاعدين مش عارفين الإفيهات بتاعتنا هتضحك ولا لا، لأن مش سامعين ضحك الناس أصلا، ومن جوايا أنا قولت كلها كام عرض وشكرًا ومش هيجبونا تاني لأن المشروع فاشل، لحد ما اتعرض المسرح في التلفزيون".

وتابع: أن طرح مسرح مصر على قناة فضائية، كان تغيير كبير في حياته، "كنت بركب تاكسي أو ميكروباص محدش بيعرفني، فجأة لما نزل في التلفزيون، لقيت الناس كلها عارفاني والشارع كله بيوصلني، والشهرة معايا من كل مكان، والناس بتركب جنبي مخصوص".

وأردف أن مسرح مصر نقلة كبيرة بالتأكيد في حياته الفنية، وفي الشهرة أيضا، وشعر بها بشكل كبير بعد عرضها في التلفاز، لافتًا إلى أن إصرار أشرف عبد الباقي أحد الأسباب الرئيسية في النجاح في تلك الفكرة.

وأشار إلى أن الارتجال إلى جانب النقاط المتفق عليها في المسرحية هي كان العامل الرئيسي في مسرح مصر، موضحًا أن المجموعة كلها كانت لديها سمة الارتجال متميزة وكان سبب من أسباب النجاح أمام المشاهدين، "أنا لما برتجل بعيش بقا بس على نقاط معينة".