علي ربيع عن عدم دعوته لمهرجانات سينمائية: خسارة ليهم وأنا شغال لجمهوري

كشف الفنان علي ربيع، عن عدم علمه سبب عدم حضوره أي مهرجانات سينمائية منذ دخوله عالم الفن، حتى الآن، لافتًا إلى أنه لم يرفض من قبل حضور أي مهرجان سينمائي، ولكنه لم يتلق أي دعوة من أجل حضور أي مهرجان، متعجبا من هذا الأمر.

وأضاف "ربيع"، خلال حوار مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، أنه لا يحزن مطلقًا من عدم دعوته لأي مهرجان سينمائي حتى الآن، متابعًا: "خسارة ليهم أن محضرتش وأنا شغال لجمهوري".

وتابع أنه يحب التفاعل مع الناس والجمهور في الشوارع بدلا من مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو التفاعل عليها لا يكون حقيقيًا في بعض الأوقات، مضيفا: "أنا ممكن أجيب ناس ادفعلها فلوس وتخليني تريند طول الوقت، وأن مسلسلاتي مكسرة الدنيا على السوشيال ميديا بس أنا مش بحب الطريقة دي".

وأشار إلى أنه يحب النزول بنفسه خلال عرض مسلسلاته أو أفلامه، ويجلس وسط المشاهدين والجمهور ليتعرف على أرائهم وانتقاداتهم ليعرف إن كان مسلسله نجح أو لا، معربًا عن سعادته بتجربته في فيلم "الخطة العايمة": "حقق مكاسب حلوة جوا وبرا مصر في ظل أزمة فيروس كورونا".

وأردف: "أنا مش حاسس أن فيه كورونا خلال الفترة اللي فاتت، بس بنسمع الكلام وبنلبس الكمامة عشان ده الصح، واللي بتقول عليه وزارة الصحة إحنا بننفذه عشان ده الصح".

وكشف عن نصائح محمد منير له: "أنا قابلت محمد منير، وده من أسعد اللحظات في حياتي، حد برنس ونصحني أهتم بكذا موضوع، ويكون فيه قصص حلوة ومظبوطة وده اللي هينقلك أكتر وأكتر خلال الفترة اللي جاية، وانا سعيد جدا ان قابلته وكان مبسوط أن أنا قابلته".