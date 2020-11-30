رئيس التحرير

محمود مسلم

الجيش اللبناني يعلن تنفيذ طائراته طلعات ليلية لمدة 3 أيام

كتب:

وكالات
11:44 م | الإثنين 30 نوفمبر 2020
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، أن الطائرات العسكرية ستنفذ طلعات ليلية اعتبارا من الساعة 17.00 "بتوقيت بيروت" مساء اليوم الاثنين، ولمدة 3 أيام.

وذكر الجيش في بيان، أن القوات الجوية ستقوم، في 30 نوفمبر و2و3 ديسمبر 2020، اعتبارًا من الساعة 17.00 وحتى الساعة 24.00، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: "رياق، حامات، بيروت، والقليعات".

يذكر أن الأراضي اللبنانية شهدت تحليقًا مكثفًا للطائرات الحربية الإسرائيلية، على علو متوسط ومنخفض، حيث نفذت القوات الجوية الإسرائيلية غارات وهمية على علو منخفض، فوق قرى الجنوب اللبناني وصولا إلى العاصمة بيروت وضواحيها.

اقرأ المزيد:

الجيش اللبناني: لا يزال هناك 9 مفقودين جراء انفجار مرفأ بيروت

الجيش اللبناني: اكتشاف 1320 كجم من المفرقعات بميناء بيروت البحري

عون يكلف الجيش اللبناني بالاستمرار في التعامل مع تداعيات انفجار بيروت

عاجل.. الجيش اللبناني يطلق النار لتفريق محتجين قرب قصر الرئاسة