صيدلانية تصاب بكورونا 3 مرات خلال 7 أشهر: "محدش يآمن"

كشفت الدكتورة حنان لطفي، تعمل في صيدلية حكومية، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا 3 مرات خلال 7 أشهر، قائلة إنها أصيبت بالفيروس منذ 18 يوما؛ بسبب التعامل المباشر مع المواطنين، لافتة إلى أن وعي المواطنين ليس كاف، وارتداء الكمامة فقط لا يكفي.

وأضافت حنان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنها تعرضت للجلطة في بداية إصابتها بالفيروس، وبدأت في التعافي منها، وتستطيع التحرك نسبيا والتحدث، وارتفعت نسبة الأكسجين، ويجرى علاجها من الالتهاب الرئوي.

وأشارت إلى أنها في بداية إصابتها لم تظهر لديها أعراض، وكانت تلتزم الانتظام في العمل، متابعة: "أنا الحمد لله عندي 35 سنة وقادرة أقاوم المرض لكن فيه ممكن مسن ميقدرش يبقى قتل، أو حد عنده مرض مزمن يبقى قتل، حرام نشيل ذنب الناس دي".

وأكدت حنان لطفي أنه لا يوجد ما يسمى بـ"المناعة المؤقتة"، بدليل إصابتها للمرة الثالثة بالفيروس؛ إذ أصيبت في المرة الأولى خلال أبريل الماضي، والأخرى بعد عودتها من العمل في 28 سبتمبر، والثالثة حاليا.

ونصحت المواطنين المتعافين من كورونا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون، "محدش يآمن حتى لو دور برد، والمفروض نتعامل معاه على أنه كورونا ويطلع برد مش هنخسر حاجة، لكن لو اتعاملنا معاه بالعكس كده هنأذي اللي حوالينا".