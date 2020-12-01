سيدة تلد في الشارع بعد منعها دخول مستشفى بأسيوط.. والمدير: جات متأخر

سادت حالة من الاستياء الشديد بين أهالي محافظة أسيوط بعد تداول واقعة وضع سيدة لمولودها على بوابة مستشفى ساحل سليم المركزي لرفض أمن المستشفى دخول الحالة دون ارتدائها الكمامة كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ما اضطر السيدة لوضع رضيعها بالشارع أمام بوابة المستشفى.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أحداث الواقعة.

وقال مهندس بمياه أسيوط يدعى جمال القاضي، إن موظف أمن مستشفى ساحل سليم المركزي منع سيدة في حالة وضع من دخول المستشفى لعدم ارتدائها الكمامة ضمن احترازات مواجهة فيروس كورونا والتنبيه عليه بعدم إدخال أي مواطن للمستشفى دون ارتداء كمامة واضطرت السيدة أن تنتظر بالشارع بعد محاولات عدة لإدخالها لكن القدر لم يسعفها فوضعت جنينها بالشارع أمام البوابة.

ومن جانب آخر استنكر الدكتور ناصر أحمد طبيب النسا والتوليد، الواقعة وهرع على الفور لموقع السيدة وباشر حالتها وحالة المولود حتى تم الاطمئنان عليهم.

في سياق متصل، نفى الدكتور نحميا عزيز، مدير مستشفى ساحل سليم، الواقعة مؤكدا أن السيدة كانت في حالة وضع لجنينها قبل أن تصل المستشفى من الأساس.

يذكر أن مستشفى ساحل سليم المركزي شهد خلال الشهر الماضي حالة مشابهة لحالة تلك السيدة، حيث وضعت سيدة جنينها بطرقة المستشفى لعدم وجود الطبيب النوباتجي مما اضطر عاملات المستشفى لتوليد السيدة.

يشار إلى أن هذه هى الحالة الثانية لرصد الأعمال بمستشفى ساحل سليم خلال شهر وذلك بعد حالة مولود الطريقة على يد عاملة النظافة بالمستشفى لعدم وجود طبيب.