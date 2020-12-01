قومي المرأة ببورسعيد يدرب الرائدات على حملات مناهضة العنف

نظم المجلس القومي للمرأة، فرع بورسعيد، لقاءًا، اليوم، مع رائدات المجلس لتدريبهم على حملات طرق الأبواب بمختلف أحياء المحافظة والقرى، إلى جانب توعيتهم برسائل الحملة التى تنطلق اليوم وتستمر على مدا 16 يومًا مقبلة لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأكدت نجلاء إدوار، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، أهمية توعية السيدات خلال حملة طرق الابواب بأشكال العنف التى تتعرض لها المرأة، مشيرة إلى أن بعض السيدات يمارسن هذا السلوج من خلال "الختان ، والتفرقة العنصرية بين الذكر والأنثى" ولفتت إلى أن المرأة تتحمل جانبا من الإثم فيما يخص ترسيخ عادات المجتمع الذكوري.

وأوضحت أن التحرش والختان يسببان الأذى النفسي والصحي للمرأة، وطالبت الرائدات في حملة طرق الأبواب بحث السيدات على رفض الختان من خلال رسائل وحملات التوعية.

وقالت إن المرأة صانعة الأجيال ويجب أن تغرس في أبنائها حب الوطن بدلا من حب الذات وتجعلهم يضحون بحياتهم من أجل الوطن وتكون راضية بقضاء الله في استشهاده.

شارك فى اللقاء التوعوي لرائدات المجلس القومى للمرأة متخصصين من مستشفى أهل مصر للحروق بالمجان عن طريق تقديم رسائل توعوية للرائدات ليقمن بنشرها من خلال حملات طرق الأبواب وتضمنت تلك الرسائل "أمن نفسك من الحروق " الإسعافات الأولية للحروق "مع شرح تفصيلى لتلك الرسائل وأنواع الحرائق وكيفية التعامل معها باعتبار أن أكثر من 70% من الحرائق تبدأ من المطبخ وتصيب المرأة والأطفال.