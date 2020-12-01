انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن "فيروس سي" بمدارس مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، انطلاق المبادرة الرئاسية الكشف عن "فيروس سي" بين تلاميذ الصف الأول الإعدادي على مستوى مدارس المحافظة، اليوم، إستكمالاً لمبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة".

وقالت الدكتورة سارة عبد الفتاح، مدير عام التأمين الصحي بمطروح، إن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي لعدد 12450 طالب في الصف الأول الإعدادي في عدد 162 مدرسة ومعهد أزهري على مستوى المحافظة من خلال فرق طبية متخصصة للكشف عن فيروس سي، مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وشدّد محافظ مطروح على تقديم جميع التيسيرات وإزالة المعوقات للوصول للمستهدف من المبادرة والإطمئنان على صحة أبنائنا الطلاب مشيدا بتلك المبادرات والإهتمام الذي توليه الدولة بصحة المواطنين وطلاب المدارس لتخريج أجيال سليمة قادرة على العمل والبناء وتحقيق التنمية الشاملة.

وتنفذ مديرية الصحة بمطروح وهيئة التأمين الصحي، مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" منذ أكثر من عام، حيث بدأت بفحص المواطنين للكشف عن "فيروس سي" بجميع الوحدات الصحية لطب الأسرة والبالغ عددها 12 وحدة بالإضافة إلى الوحدات الطبية والعيادات المتنقلة التي استهدفت سكان مطروح المقيمين فى القرى النجوع والمناطق النائية حتى مدينة السلوم الحدودية وواحة سيوة فى عمق الصحراء.

وشملت المبادرة الكشف على العاملين فى شركات البترول والحقول المنتشرة فى صحراء مصر الغربية، كما أجرت المبادرة الكشوفات الطبية للسيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومبادرة الكشف على الأطفال للقضاء على أمراض السمنة والتقزم، وتقدم وزارة الصحة العلاج بالمجان لجميع المرضى ويجرى متابعتهم من قبل الفرق الطبية حتى يتماثلون للشفاء، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وإكتشاف الأمراض مبكرا والقضاء عليها.