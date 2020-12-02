غدا.. صرف معاشات من يتقاضون أقل من 2000 جنيه لـ2 مليون و400 ألف مواطن

تستأنف منافذ صرف المعاشات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، استقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وذلك للشريحة الأولى، البالغ عددهم 2 مليونا و400 ألف قائم بالصرف، ويتقاضون معاش أقل من 1000 جنيه.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم الصرف للشريحة الثانية، وعددها نحو 2.4 مليون قائم بالصرف، بدءا من غد الخميس الموافق 3 ديسمبر لمن يتقاضون أقل من 2000 جنيه، وحتى الأحد الموافق 6 ديسمبر.

ولفت رئيس الهيئة إلى أنّه مع بدايات الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا، واستمرارا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات، وضمان سلامتهم ومواجهة تحدي فيروس كورونا، جرى تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد، وعددهم 6.5 مليون مواطن إلى 3 شرائح، أسوة بما تم في الأشهر السابقة، لافتا إلى أنه يتم صرف المعاشات لنحو 10.5 مليون مواطن صاحب معاش، بتكلفة إجمالية تُقدر بـ18 مليار جنيه.

تغذية ماكينات الصراف الآلي بـ"بنك ناصر" بحدودها القصوى من النقدية

من جانبه أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، حرص البنك على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات، ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.

وأضاف عشماوى أنه تم اصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، وتعزيز عدد الصرافين على الشبابيك.

عدم احتساب عمولات السحب حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخرى

وأشار عشماوي إلى أنّ الصرف سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات، بينها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعا، أو الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي ATM سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي على العملاء، في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخرى.