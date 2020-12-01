كورونا يقلص مساحات زراعة الكتان في مصر

قالت الدكتورة أماني الرفاعي رئيس قسم بحوث محاصيل الألياف بمركز البحوث الزراعية، إن المؤشرات الأولية لحصر مساحات زراعات الكتان هذا العام تشير إلى تراجع المساحة المنزرعة خلال الموسم الشتوي الحالي، وذلك بعد الخسائر التي تكبدها المزارعون العام الماضي، بسبب فيروس كورونا، والذي تسبب بشكل مباشر في إغلاق العديد من مصانع إنتاج ألياف وعصر بذور الكتان، الأمر الذي أدى إلى تراجع ربحية الفدان من 60 ألف جنيه إلى 18 ألف فقط.

وأضافت الرفاعي، لـ"الوطن"، أن الموسم الماضي كان عاماً غير مربح للمزارعين، وذلك بعد رفض بعض المصانع الحكومية استقبال المحصول بالكميات المعهودة وإغلاق المصانع الخاصة أبوابها أمام المزارعين، مؤكدة أن محصول الكتان يعتبر من أكثر المحاصيل ربحية في مصر ويصل ربح الفدان إلى 70 ألف جنيه من البذور والألياف المستخلصة من النبات الذي يزرع في الموسم الزراعي الشتوي.

وأشارت إلى أن المؤشرات الحالية تشير إلى بدء ارتفاع ربح الفدان إلى 23 ألف جنيه مع رفع القيود التي كانت مفروضة سابقاً بسبب الإغلاق، مؤكدة أن المساحة التي تم زراعتها العام الماضي بلغت 23 ألف فدان، حيث يزرع في 8 محافظات وهي الدقهلية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والشرقية والمنوفية، حيث تعد مصر من أفضل البلاد إنتاجاً للكتان في الجودة والكمية المنتجة، حيث يزرع المحصول بداية من أكتوبر وحتى نوفمبر، ويتم الحصاد في منتصف مارس حتى الإسبوع الأخير من شهر أبريل.

ونوهت إلى أن فدان الكتان ينتج ما يقرب من 5.5 طن قش بقيمة تتجاوز 20 ألف جنيه، فيما ينتج الفدان من البذور ما يقرب من 700 كيلو تعطي ربحية ما يقرب من 40 ألف جنيه، وتزرع محافظة الدقهلية المساحة الأكبر بـ9 آلاف و500 فدان تليها كفر الشيخ بحوالي 4 آلاف و500 فدان، وكذلك الغربية.

وتابعت رئيس قسم بحوث محاصيل الألياف بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن الحكومة تبحث إمكانية الاستفادة من المحصول أكثر، بدلًا من تصدير المادة الخام إلى أوروبا، وتعود لنا في صورة تصنيع بأضعاف قيمتها، حيث يعد الكتان من المحاصيل ذات العائد الاقتصادي الكبير، كما أنه الأقل استهلاكا للمياه مقارنة بالمحاصيل الأخرى وفي مصر تقوم عليها صناعات الغزل والنسيج وتستخدم بذورة في إنتاج زيوت الطعام، وتمتاز الأصناف المصرية بإنتاج ألياف طويلة من الكتان تنتج خيوط فاخر، كما يستفاد من من الخيوط الأقل فى صناعة الحبال والدوبارة وصناعة أوراق العملة "البنكنوت"، وفلاتر السجائر، ويمكن الاستفادة من السيقان فى صناعة الخشب الحبيبي.