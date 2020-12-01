إصابة لويس هاميلتون بطل العالم لسباقات "الفورمولا 1" بكورونا

ذكر فريق مرسيدس، اليوم الثلاثاء، أن لويس هاميلتون بطل العالم لسباقات "الفورمولا 1"، سيغيب عن سباق جائزة الصخير الكبرى في البحرين، الأسبوع المقبل، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الفريق في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن البطل البريطاني شعر أمس، بأعراض خفيفة، وجاءت نتائج الاختبارات الخاصة بكورونا إيجابية.

يأتي ذلك بعد ما يزيد على أسبوعين، من معادلة هاميلتون، الرقم القياسي لمايكل شوماخر، بعد فوزه بلقبه العالمي السابع.