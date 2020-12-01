طقس الأربعاء: مائل للدفء وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على بعض المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وفي بيان صادر عن هيئة الأرصاد قبل قليل، يتوقع أن يسود ليلا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد؛ إذ تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على البحر المتوسط، كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ويتوقع الخبراء أن تتكوّن الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - مطروح - بورسعيد - العريش - رفح"، وتكون خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري "كفر الشيخ - البحيرة".

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية على المتوسط، وشمالية غربية على الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة: 21 14

الإسكندرية 21 13

وادي النطرون 20 12

طنطا 21 13

شبين الكوم 22 13

دمنهور 21 12

بلطيم 21 13

مطروح 18 11

السلوم 18 11

سيوة 21 09

بورسعيد 21 15

دمياط 20 14

الزقازيق 21 13

المنصورة 20 12

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 13

العريش 20 12

رفح 20 11

رأس سدر 24 12

نخل 20 03

نويبع 24 17

طابا 21 12

كاترين 15 02

الطور 23 12

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 14

مرسى علم 25 15

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 11

سوهاج 22 11

قنا 23 10

الأقصر 24 10

أسوان 25 12

إدفو 25 11

أبوسمبل 24 10

الوادي الجديد 25 07

شلاتين 28 18

أبورماد 27 17

حلايب 26 20

رأس حدربة 27 19