إعدام أسماك ودواجن فاسدة بسوبر ماركت شهير في المنصورة

تحفظت حملة من تموين الدقهلية، على 96 كيلو جرام من الأسماك والدواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل سوبر ماركت شهير بمدينة المنصورة، كما أعدمت رئاسة مركز المنزلة 300 كيلو أغذية متنوعة.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من قسم شرطة ثان المنصورة، بورود محضرا محررا بمعرفة مفتشي الرقابة التموينية بمديرية التموين يتضمن القيام بحملة تموينية ضمت مفتشي التموين والطب البيطري ومديرية الصحة، والمرور على محل سوبر ماركت شهير بدائرة القسم، وتم ضبط " 96 كيلو جرام" من الأسماك والجمبري والدواجن المجمدة تبين أنها غير صالحة للاستخدام الأدمي، بالمخالفة للقانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 10 لسنة 1996، وقيد المحضر رقم 4036 جنح أ د ط قسم شرطة ثان المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.

وفى السياق، أسفرت الحملة التى تم تنفيذها بنطاق مركز ومدينة المنزلة عن إعدام 300 كيلو أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وقرر المحافظ إحالة كافة المحاضر المحررة الى النيابة العامة.

وقال اللواء سمير صدفي رئيس مركز ومدينة المنزلة، إنه جري شن حملة بنطاق المدينة استهدفت محلات الجزارة ومحلات السوبر ماركات وأسفرت عن إعدام 50 كيلو جرام لحوم والتحفظ على كمية من الأغذية المتنوعة، فضلا عن تحرير 6 محاضر عدم إعلان عن التسعيرة، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر نقص اشتراطات صحية ومحضر بيئة..

من جانبه أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ الحملات الرقابية على كافة منافذ ومحلات بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة والتصدي لأي محاولات للتلاعب وتنفيذ القانون بكل الحسم والحزم والتصدي للمخالفين