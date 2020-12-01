بدء التحقيق في واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها.. وانتحار الأخير

بدأت النيابة العامة بمديرية أمن الغربية، التحقيق في واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها ثم انتحاره، وتبين من التحريات الأولية ومعاينة النيابة، أن المتهم تخلص من زوجته ثم انتحر داخل منزله بمركز شرطة زفتى.

وطلبت النيابة، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة مسرح الجريمة، وجرى التحفظ على السلاح المستخدم، كما طلبت النيابة الاستماع لأقوالهم.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة كوبري العشرة بمدينة زفتى بوقوع جريمة قتل، تم العثور على جثة ربة منزل وزوجها داخل شقتهما.

جرى تشكيل فريق من ضباط المباحث، واتجه إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة المجني عليهما، وتبين سلامة منافذ الشقة، ولا توجد بعثرة بمحتويات الشقة.

ودلت التحريات، أن وراء الجريمة زوج الضحية، فضلا عن أقوال شهود العيان، ويدعى "محمود. ق" 43 سنة، وهو من تخلص من زوجته "هبة. ر. ت" 36 سنة، ثم انتحر.

انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى محل الواقعة، ويكثف فريق ضباط المباحث جهودهم، لكشف ملابسات الجريمة، حيث تستمع الأجهزة، إلى أقوال 13 من جيران المجني عليهما لمعرفة سبب الجريمة.

واستدعت الشرطة أسرتي الزوجين، والاستماع لأقوالهم، وأكد أحدهم أنه حضر للاطمئنان عليهما، بعد سماع صوت مشاجرة فى المنزل، ثم عثر على الجثتين.

ويحاول فريق المباحث، فحص علاقات الزوجين، والتأكد من وجود خلافات مع أحد من عدمه، بالإضافة إلى جمع كاميرات المراقبة، التي توجد بمحيط مسرح الجريمة فى محاولة لكشف لغز الحادث، بعدما أكد جميع الشهود أنهم لا يعرفون سبب الجريمة حتى الآن.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى زفتى العام، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.