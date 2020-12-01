ضبط موظف بالدقهلية تخصص في كسر شفرات القنوات الفضائية

ضبطت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالدقهلية 292 جهاز ريسيفر متعدد الماركات المعدة لكسر شفرة القنوات الفضائية المشفرة في منطقة "سوق الدش" بالمنصورة.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بصدور أمر ضبط وإحضار للمتحري عنه "أحمد م. س" 31 عامًا، محاسب"، لقيامه بالتلاعب والتزوير في أجهزة الاستقبال "الرسيفير" وكسر شفرات القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

خرجت حملة من ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية لتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش محل المتحرى عنه، وتمكنت بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم أول المنصورة من ضبط المتحري عنه بالمحل الخاص به بشارع " سوق الدش " المتفرع من شارع بورسعيد دائرة قسم أول المنصورة وبتفتيش المحل عثرت الحملة علي كمية تصل إلي 292 جهاز ريسيفر متنوعة الماركات المعدة لكسر شفرة القنوات الفضائية .

وكشفت الحملة أن المتحري عنه يقوم بتزويد تلك الأجهزة بقطع اللانات وبرمجة الأجهزة للاتصال بالإنترنت ومحملة بسوفت مخالف للقانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17536 لسنة 2020 جنح قسم أول المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة .

من جهة أخري قادت منال الغندور، السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية حملة للمرور والتفتيش على محلات الأغذية ومنشآت البيع بمدينتي المنصورة وطلخا، أسفرت عن ضبط مواد غذائية غير صالحه للاستخدام الآدمي وتم إعدام 1150 كيلو مواد غذائية غير صالحه للاستهلاك الآدمي تشمل(اسماك مجمدة و سردين و خضروات و فاكهه منوعه و رنجه دجاج مجمد بطاطس مجمده و بط مجمد و لحوم متبله و مصنعات لحوم سجق و كفته) و ذلك للتغير فى الخواص الطبيعية