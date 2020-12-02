تعرف على خطوات إصدار بطاقة تموينية جديدة

ترصد "الوطن"، الخطوات المطلوبة في حالة إصدار بطاقة تموين جديدة، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية التي تتيح للمواطن، خدمات التموين من إصدار بطاقة تموين واستخراج بدل تالف وبدل فاقد، وكل هذا دون انتظار ومن أى مكان وفى أى وقت.

وقد نبهت بوابة مصر الرقمية أنه في حالة استخراج بطاقة تموين جديدة، لابد أن يكون الحد الأقصى للمستفيدين 4 أفراد بما فيهم مقدم الطلب، ويرصد التقرير الخطوات المطلبة لإصدار بطاقة جديدة كالتالي:

في البداية يتم فتح بوابة مصر الرقمية واختيار خانة إصدار بطاقة تموينية جديدة.

- الضغط على اختيار إصدار بطاقة تموين جديدة

- الضغط على مفتاح ابدأ الخدمة.

- يتم عرض استمارة بها اختيار المحافظة

- اختر خانة المديرية

- الإدارة التموينية

- مكتب التموين

-فئة الاستحقاق

- الرقم القومي

- الضغط على خانة التالي.

- اختر المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى لإضافتهم، وسيتم عرض كل البيانات التي قمت بإدخالها لمراجعتها ويمكن تعديل أيا منها بالضغط على تعديل.

- إرسال الطلب بنجاح.

- يمكن تتبع الطلب بالضغط على خانة "تتبع الطلب".

- يتم الاطلاع على الشروط والأحكام والضغط على موافقة على الشروط والأحكام.

ومنها يجب ألا تنطبق على مالك البطاقة شروط الاستبعاد من التموين، ومالك البطاقة هو المؤهل لطلب الخدمة، ولا يمكن فصل رب أسرة على بطاقة تموينية أخرى، ويمكن إضافة أفراد الأسرة الأحياء فقط والأعضاء في بطاقات تموينية أخرى وليس على بطاقة المواطن على ألا يكون أي منهم رب أسرة.

من ناحية أخرى، كشفت رئاسة مجلس الوزراء، حقيقة ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية.

وأوضحت وزارة التموين، أن الأوراق المطلوبة لتغيير الرقم السري للبطاقة التموينية تتمثل في الآتي (صورة البطاقة الشخصية - صورة بطاقة التموين - نموذج تغيير الرقم السري من مكتب التموين مرفق به رقم الهاتف المسجل بالنظام - أصل البطاقة التموينية)، ويتم تقديم طلب تغيير الرقم السري، ويمكن لمقدم الطلب بعد مرور 15 يوماً تقديم الطلب، أن يرسل رسالة نصية إلى 91237 أو 9136 مكتوب فيها (1) ليتم الرد عليه بالرقم السري الجديد.