السجن عامان لشاب وعام لآخرين لتنمرهم ضد مسن في سوهاج

قضت محكمة جنح سوهاج، في جلستها المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار عمرو فهمي، بالسجن عامين لشاب وعام لآخرين، في القضية المعروفة بـ "فيديو مسن الترعة" والمتهم فيها 3 شباب لتنمرهم ضد المسن وإلقائه في الترعة وتصوير مقطع فيديو بالواقعة ونشره علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما قضت المحكمة بغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه للمتهم الأول و50 ألف جنيه للمتهمين الثاني والثالث.

كانت محكمة جنح سوهاج، أصدرت في شهر أكتوبر الماضي حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات بحق المتهمين، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، وتم استئناف الحكم الصادر، فقضت بحكمها المتقدم.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بانتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه 3 شباب يقومون بإلقاء رجل "مسن" في إحدى الترع.

وتبين من تحريات ضباط المباحث أن الواقعة تمت بدائرة مركز المراغة شمال سوهاج، وأفاد مصدر أمني أن الواقعة حدثت في شهر رمضان الماضي بقرية "الأخيضر"، وقبض على المتهمين، وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، قبل إحالتهم إلى المحاكمة.

وقال "عاشور"، صاحب الواقعة، في تصريحات لـ"الوطن"، في وقت سابق، إنه لا يعرف لماذا تعدى عليه الشبان، مشيرا إلى أنه كان يجلس في حاله على ضفة الترعة، وكانوا هم في طريقهم إلى أحد ملاعب كرة القدم، وأثناء سيرهم تحدثوا معه، ودفعه أحدهم في الترعة، مضيفا أنه فقد الوعي للحظات جراء سقوطه، موضحا أن المتهمين لم يكتفوا بإلقائه فقط، بل قذفوه أيضا بالحجارة.

وقال "محمود"، 25 عاما، ابن شقيق المجني عليه، إن عمه يُدعى "صلاح"، وشهرته بين الناس باسم "عاشور"، يبلغ من العمر 60 عاما، مضيفا أن حالته المادية جيدة، إلا أن القدر شاء أن يكون لديه قصور ذهني.

وأضاف "محمود" أن الواقعة لم يعلم بها إلا بعد تداول مقطع الفيديو، ونقل عمه إلى مستشفى سوهاج التعليمي، وأجريت له جميع الفحوصات الطبية، ولم يتبين إصابته بأي جروح، مؤكدا أن عائلته لن تتنازل عن حقه مهما حدث، وأن الشباب الذين ارتكبوا الواقعة، لم يدركوا خطورة ما فعلوه في حق رجل بسيط مسالم.

وأوضح نجل شقيق المجني عليه أن الشباب لم يكتفوا بإلقاء عمه في الترعة، بل قذفوه بالحجارة، وكادوا أن يتسببوا في موته، من أجل تصوير مقطع فيديو، لافتا إلى أن الواقعة قديمة، ولا يعرف تحديدا توقيت حدوثها، لكنه تأكد أنه مر عليها شهور.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر 3 شباب، يعتدون على عجوز ويلقونه في الترعة، ثم يقذفونه بالحجارة، ما أثار حالة من الاستياء بين رواد "فيس بوك"، وأبدى أهالي سوهاج تعاطفهم مع العجوز، مطالبين بمعاقبة مرتكبي الواقعة.