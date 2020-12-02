حظك اليوم الأربعاء 2-12-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

يرتبط علم الأبراج بعالم الفلك، وتقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

سيطر اليوم على انفعالاتك وتوخ الحيطة والحذر في حركتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك يجعلك منفعلا أو متوترا.. تعامل بحذر وتجنب العصبية أمام المشاكل.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم يحمل لك انفراجة.. انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمدك بالحيوية والنشاط وتجتهد لتتفهم الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يمنحك اليوم فرص كسب مهمة بشرط أن تعتني بحساباتك ولا تعلن خططك، وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للاهتمام والتركيز على شؤونك الشخصية، والأولوية للمشاركة والتعاون.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك اليوم بالجاذبية والعزيمة والإرادة القوية، وعليك أن تستفيد من الظروف المتاحة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

يحمل لك اليوم تقدما في علاقة عاطفية والوقت مناسب للقيام بخطوات جريئة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم ينصحك الفلك بالصمت والتأمل ولا تعلن عن أفكارك وخططك وسيساعدك ذلك على اكتشاف الكثير.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا شعرت بشيء من الخيبة أو الملل.. عليك أن تتحكم في عصبيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

رغم الضغوط الوضع الفلكي قد يحمل لك اليوم أخبارا جيدة ويدفعك نحو القيام بمبادرة موفقة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء يدفعك اليوم للتعامل ببساطة وتذيب الفوارق بينك والآخرين، وينفعك اليوم مزاجك الجيد ويجعلك تقيم علاقات راسخة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تتماسك اليوم، وأن تهدأ وتراجع جيدا كل كلمة تسمعها.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق واليوم عليك أن تكون صبورا وأقل.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يحمل لك الإيجابيات والأفراح ويعدك بالنجاح.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك كل الجاذبية وتجد في متناول يدك كل الأدوات التي تجعلك سعيدا.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لبحث أمور مالية وتخطط جيدا لمستقبلك، وتتجه لتأمين أوضاعك المالية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن يدفعك للاقتراب ممن تحب، وقد تساعدك الظروف أيضا على اكتشاف معلومات مهمة، لكن عليك أن تبقى متحفظا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك مما يضع المصاعب في طريقك وعليك أن تجتهد لتتغلب عليها وكن منتبها لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

في هذه الفترة عليك أن تضع نفسك مكان الطرف الآخر لتتفهم موقفه.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يشحذ طاقتك وتتجلى اليوم مواهبك التنظيمية وتهتم بواجباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تكون هادئا أمام العقبات وتجنّب التحديات.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم يمنحك اليوم نضجا وحماسا وطاقة وقد تعيش أجواءً موفقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تعدك بالمشاعر الحلوة والإيجابية.. فلا تتردد في إظهار مشاعرك فاليوم مناسب للحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.