إنشاء أول محطة لحظية لرصد تلوث الهواء وتحسين جودته بالشيخ زايد

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بعدد من القضايا البيئية المختلفة، مثل تحسين جودة الهواء، من خلال عدد من المشروعات، ومنها زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء والعمل على تحسين جودته، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين ، ووفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقاً للحدود القانونية الواردة بقانون البيئة.

وأوضحت ياسمين فؤاد إنشاء وتركيب أول محطة رصد لحظية متكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط بمدينة الشيخ زايد كأحد المدن الجديدة، ليصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 108 محطات على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزيرة البيئة، في تصريحات صحفية اليوم، الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات مدخنتي الشيخ زايد لإنتاج الكهرباء بمحطة كهرباء الكريمات البخارية، والتابعة لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، وذلك في إطار جهود إحكام السيطرة علي الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى، حيث يتم رصد عناصر كل من غازات ثاني أكسيد الكبريت، وأكاسيد النيتروجين، وأول أكسيد الكربون، والأكسجين، ودرجة الحرارة، ومعدل التدفق، والضغط، من خلال أجهزة الرصد لتلك العناصر، ومراجعة قراءات الأجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه بهذا الربط فقد بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي رُبطت بمحافظات القاهرة الكبرى نحو 21 منشأة بإجمالي 88 مدخنة، وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية 76 منشأة تمثل 352 مدخنة.

وأكدت "فؤاد" حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأداء المنشآت الصناعية على مدار الساعة، والتنبية على المنشآت حال تجاوز الحدود المسموح بها للانبعاثات، واتخاذ الإجراءات الفورية لإيقاف مصادر التلوث بشكل عاجل للحفاظ على البيئة.