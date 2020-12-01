الخطيب: كورونا القشة التي قصمت ظهر "ترامب"

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن أزمة فيروس كورونا وضعت الدول بين خيارين وهما الوباء والضغط الاقتصادي الذي نتج عنه فقدان الوظائف، لافتا إلى أن تفشي كوفيد 19 من أكبر الأزمات التي مرت على الدول عبر التاريخ.

وأضاف الخطيب، خلال حواره مع الإعلامية هبة ماهر، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية Dmc، أن هذه الأزمة تجعل العالم بين أمرين أما الموت عن طريق الإصابة بفيروس كورونا أو الموت بالبطيء عن طريق تراجع الاقتصاد وتوقف عجلة الإنتاج، والأوضاع المعيشية الضاغطة على الدول، مشيرا إلى أن وباء كورونا كان السبب الرئيسي في الإطاحة بالرئيس دونالد ترامب.

وتابع، بأنه لولا وباء كورونا لكان الرئيس ترامب قد تم توليته ولاية ثانية لأن ملف الاقتصادي كان جيد جدا وحقق ميزانية ونمو اقتصادي تاريخي للولايات المتحدة الأمريكية، لكن جاء وباء كورونا ليكون القشة التي قصمت ظهر ترامب.

مدير تحرير "الوطن": موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير

قال الخطيب، إن مصر ما زالت على الدرب، وموقفها تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير، مشيرا إلى أن "هناك بعض اللاعبين اللي بيظهروا من حين لآخر في الساحة العربية والإسلامية يستخدموا القضية الفلسطينية للعب أدوار معينة، لها أهداف معينة في وقت معين، ثم يذهبوا ولا يجيئوا مثل قطر وتركيا"،.

وأكد "الخطيب"، أن مصر طوال الوقت هي راعي رسمي أمين للقضية الفلسطينية، ودفعت أثمان كثيرة الكل يعلمها.

وأضاف مدير تحرير جريدة "الوطن"، أن مصر منذ عام 1948 وحتى اللحظة دورها ثابت في هذه المسألة، لكن في النهاية هي داعم كبير للدولة والشعب الفلسطيني سواء، عن طريق دعم السلطة الفلسطينية أو حتى قطاع غزة، مشيرا إلي أن مصر لديها علاقات تجارية مع غزة "بتدخل الكهرباء وملتزمة بالتزامات العروبة والجار مع الشعب الفلسطيني".

وتابع: "قضية ريجيني أتصور أن مصر وإيطاليا يتفقان على أنه لا توجد أزمة كدولة على المستوى الرسمي، لكن الموضوع يكون محل ابتزاز للقرار الرسمي الإيطالي، المسألة معروفة وبيان النائب العام أكد بعض الحقائق وقال إنه ده تشكيل عصابي، وهذا هو موقف الدولة المصرية منذ اندلاع هذه الأزمة، ويتم تعرض بعض القوى الخارجية الشخصيات التي تحاول توريط مصر رسميا في هذه المسألة، لكن أتصور في النهاية أن العلاقات المصرية الإيطالية ستبقي وستظل راسخة؛ لأن أفضل وقت تمر به علاقات الدولتين هو الآن".

وأشار "الخطيب" إلى أن النائب العام حسم القضية بإغلاقها بشكل مؤقت، مع المتابعة القضائية، واصفا بيان النائب العام بالشافي والوافي، متوقعا أن تحل الأزمة خلال الفترة المقبلة.