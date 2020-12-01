أنقرة تعلن توقيع اتفاق مع موسكو لإنشاء مركز مراقبة مشترك في قره باج

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن انقرة وموسكو وقعتا وثيقة بشأن إنشاء مركز مراقبة مشترك في قره باج، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت الوزارة التركية في بيان إن "المحادثات الفنية بين روسيا وتركيا بشأن إنشاء وتشغيل مركز لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باج قد اكتملت، وتم التوقيع على اتفاق".

وأضافت الدفاع التركية أن روسيا وتركيا تستعدان الآن لبدء العمل.

وفي 10 نوفمبر وقع قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا على اتفاق لوقف إطلاق النار الكامل في ناجورنو قره باج.

وتعهدت أرمينيا بإعادة مناطق كيلبجار ولاشين وأجدام إلى أذربيجان، كما تعهد الطرفان بتبادل الأسرى وجثث القتلى.