المتحدث باسم نتنياهو يدعو البحرينيين لزيارة إسرائيل

دعا أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، البحرينيين لزيارة إسرائيل، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ونشر جندلمان، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على تويتر، تغريدة مرفقة برابط للتسجيل والحصول على تأشيرة سياحية لزيارة إسرائيل.

وقال جندلمان: "إلى مواطني البحرين الكرام، أهلا وسهلا بكم في إسرائيل، الآن تستطيعون تقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول لإسرائيل عبر موقع خاص على الإنترنت بشكل سهل وسريع".

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الداخلية البحرينية قرارا يسمح للإسرائيليين بالدخول الى البحرين، بواسطة تأشيرة إلكترونية.