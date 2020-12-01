ضبط مواطن ترك سيارته لطفله يقودها معرضا حياة المواطنين للخطر

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط أحد الأشخاص لتركه سيارته لابنه "طفل"، وقادها معرضا حياة المواطنين للخطر.

جاء ذلك في إطار تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك)، يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المقطم.

وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إلى تحديد مالك السيارة (صاحب محل لبيع الدراجات النارية- مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم المقطم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته قرر بأن الطفل المتواجد بمقطع الفيديو نجله، كما تبين انتهاء رخصة السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.