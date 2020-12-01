مصابة بشلل وتقزم تحصل على بكالوريوس تجارة: "حاولت أشتغل تنمروا عليّ"

استطاعت أنهار، صاحبة الـ18 عاما، تحدي المستحيل والانتصار عليه، بعد حصولها على بكالوريوس التجارة من جامعة بنها، على الرغم من إصابتها بتقزم وشلل في الجسم، لكن كل هذا لم يقف أمام صلابتها لقهر الظروف.

ولا يمكن الحديث عن نجاح الطالبة أنهار بيومي عبدالمهدي، إلا بالتطرق إلى والديها، فقد كانا حجر الأساس الذي أقامت عليه الطالبة تفوقها، إذ كان والدها ينقلها يوميا من إحدى قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية وحتى كليتها في جامعة بنها.

ومن أجل أن يتفرغ لابنته، قدم الوالد على معاش مبكر، لكي يرعاها ويقف معها حتى تخرجت من كليتها، وأصبحت تشعر بالوحدة في منزلها، خاصة أنها كانت تتمنى أن تكمل الماجستير والدكتوارة، ولكن شعورها بالضغط على أسرتها منعها من استكمال الدراسات العليا.

ولم يقف طموح الفتاة عند حد الدراسة فقط، بل سعت عقب التخرج إلى العمل. وعن هذا تقول لـ"الوطن"، "ذهبت لإدارة القوى العاملة بالمنوفية برفقة والدي الذي كان يحملني، وطلبت عملا منهم، ولكنهم تعاملوا بأسلوب فيه تنمر ورفضوا مبدأ العمل، وكان من بين كلامهم لوالدي: إنت جاي شايلها هتشتغل إزاي؟ خليها تقعد في البيت ونبعتلها مرتب".

وتضيف الفتاة، "أنا بعرف أشتغل على الكمبيوتر كويس، وكمان بشتغل محاسبة كويس وزعلانة من التنمر عليا، ونفسي ألاقي شغل يقبلني علشان زهقت من قعدة البيت"، مؤكدة أن أقصى أمانيها أن تلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، "نفسي أقابل الرئيس عبدالفتاح السيسي بجد لأنه أكتر حد بيقف معانا ولو عرف اللي بيحصل معايا أكيد مش هيقبل كده وهيكون ليه موقف".

وتابعت، بأنها تريد أن تحصل على سيارة ملاكي للمعاقين، بدلا من انتقالها برفقة والدها يوميا بالدراجة، على أن يقوم والدها بقيادتها بتوكيل منها، موجهة الشكر لأهلها وأسرتها علي تعبهم معها طوال عمرها.

وببسمة رضا تختم الفتاة حديثها قائلة، "على كل حال أنا اتولدت عندي تقزم في الجسم وشلل رباعي، ولكن راضية بقضاء الله، وبشكر كل الناس اللي بتقف معايا وتدعمني نفسيا".