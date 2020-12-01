مستشار الرئيس: المبادرات الرئاسية ساهمت في رفع كفاءة المنشآت الطبية

أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بجهود الدولة في النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن كل هذه الجهود انعكست بالفعل مؤسسيًا في الأماكن أو المستشفيات أو المراكز أو الوحدات التي تُقدم الخدمة.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن المبادرات الرئاسية من أجل أن تدخل الخدمة يجب أن يتم رفع كفاءة تلك المنشآت وتجهيزها استعدادًا لاستقبال هذه الخدمات، موضحًا أن تلك المبادرات أتاحت تلقي المواطنين الخدمات الصحية والطبية سواء العاجلة أو الكشف عن الأمراض المزمنة من كل الأماكن المتاحة في مصر.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن المبادرات الرئاسية تستعين بوحدات وزارة الصحة والسكان، وكذلك المستشفيات الجامعية، وكل المؤسسات التي تستطيع تّقدم خدمات للمواطنين، خصوصًا الخدمات على المستوى الثلاثي أو رفيعة المستوى مثل عمليات القلب والأورام.

وأوضح تاج الدين، أن مصر كانت في الأزمنة القديمة تتمثل المشاكل الصحية فيها حول أمراض معدية أو أمراض طفيلية، "كان عندنا بلهارسيا وكذلك التهاب الكبد الوبائي والكلى، كل هذه تؤدي إلى مشاكل كثيرة عانى منها الشعب المصري، السيطرة على التهابات الكبد الفيروسي الوبائي تقريبا حاليا في مراحله النهائية لهذا المرض".

وتابع: "البلهارسيا كانت ضمن مسببات الإعاقة الكبدية، وكانت هناك مبادرة كبيرة جدًا أنقذت مصر والمصريين من الإعاقة والوفاة ومشاكل صحية أخرى".