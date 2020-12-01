رغم كورونا.. نشاط المصانع الصينية يشهد أسرع نمو منذ عقد

أظهرت مؤشرات توسع نشاط الصناعة الصينية في نوفمبر الماضي، بأسرع وتيرة منذ عقد، في أحدث إشارة إلى أن ثاني اقتصاد في العالم على مسار التعافي من تبعات أزمة فيروس كورونا.

وجاء "مؤشر مديري الشراء" الصيني الذي نشرته مؤسسة "تشايكسن" الإعلامية، الثلاثاء، بعد يوم من إظهار الأرقام الرسمية أيضا نموا هو الأسرع منذ أكثر من 3 سنوات.

ومؤشر مديري الشراء، هو معيار رئيسي لنشاط المصانع في الدول الصناعية، ويغطي مؤشر "تشايكسن" المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يرى فيه البعض انعكاسا أكثر دقة للاقتصاد الصيني، مقارنة بالأرقام الرسمية الحكومية التي تعمل على تتبع حالة الشركات الضخمة التابعة للدولة.

وحطم المؤشر الذي سجل نسبة 54,9 بالمئة في نوفمبر، التوقعات التي كانت قريبة من نتيجة مؤشر أكتوبر البالغ 53,6 بالمئة، وهو الأقوى منذ أكتوبر 2010. وتجدر الإشارة إلى أن أي رقم يفوق نسبة 50 بالمئة يعد نموا.

وتقول البيانات إن شركات التصنيع في الصين سجلت "ارتفاعا كبيرا ومتسارعا في الإنتاج" في نوفمبر، وعزت ذلك إلى زيادة في حجم الطلب والتعافي من الاضطرابات التي تسبب بها وباء "كوفيد-19" في وقت سابق هذا العام.

أصدر وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، قرارًا بكف أيدي 12 موظفًا وإحالتهم للتحقيق، بعدما رصدتهم وزارة الصحة عن قيامهم بتسجيل مواعيد وهمية في بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية، ما يتنافى مع قيم الوزارة التي تركز على تقديم الخدمة لمن يحتاجها مع المحافظة على موارد الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أنه صدر قرار الوزير بكف أيديهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق لتسجيلهم مواعيد وهمية في بعض المراكز الطبية، وأن الوزارة لن تتغاضى عن أي ممارسات خاطئة مستقبلًا، وسيتم التعامل معها بحزم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقدمت الوزارة الشكر الجزيل للعاملين، على تعاونهم وأدائهم عملهم بنزاهة وإخلاص.