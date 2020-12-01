"بنعشين متجاورين".. تشييع جثمان سيدتين لقيتا مصرعهما بدخان "مدفئة منزلية"

شيع أهالي قرية الأبعادية بمركز الحامول، اليوم الثلاثاء، جثمان سيدتين لقيتا مصرعهما مختنقتين نتيجة استنشاق دخان مدفئة، لتشهد القرية جنازة فريدة بخروج نعشين متجاورين محمولين وسط حزن المشيعين.

كان مستشفى الحامول المركزي، التابع لمحافظة كفر الشيخ، استقبل جثتين لسيدتين، ومصابة أخرى، نتيجة استنشاقهن دخان من "الدفاية المنزلية"، بإحدى قرى الحامول، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابة، ونقل الجثتين لمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغأ من مركز شرطة الحامول، بوصول جثتين لسيدتين وأخرى مصابة، لاستقبال مستشفى الحامول المركزي.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية للمستشفى، وبسؤال ذوي المتوفين والمصابة، تبين أنهن استنشقن دخانا من "الدفاية المنزلية"، خلال التدفئة بمنزلهن بقرية الأبعادية في الحامول، وتبين وفاة سيدتين وإصابة سيدة ثالثة.

ووفق استقبال مستشفي الحامول المركزي، فالمصابة تدعى عفاف يونس محمود، 40عاما، بينما المتوفيتان؛ نعمة محمد عليوه، 50 عامًا، ونبيلة محمد أبوالعلا، 60 عامًا.