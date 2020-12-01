مستشار الرئيس: مفيش فرد يقدر يتحمل تكاليف الرعاية الصحية لوحده

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل، فذكر أن الصحة وتكاليف الرعاية الصحية مكلفة للغاية، "مفيش فرد يقدر يتحمل تكاليف الرعاية الصحية لوحده"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news".

وأضاف "تاج الدين"، أن التأمين الصحي الشامل مضمون النتائج ومضمون الخدمات، ويخدم كل الدولة، وكذلك يخدم المواطنين ويؤكد ويطمئن أي إنسان أنه حال وجود أي ظروف صحية طارئة أو مزمنة أنه سيجد كل الرعاية والخدمات التي تقدم له، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستنعكس بشكل إيجابي على كل أفراد المجتمع.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن التأمين الصحي الشامل سينعكس أيضًا على المؤسسة الصحية، "كل محافظة يتم تطبيق فيها التأمين الصحي الشامل يحدث فيها تطوير شامل للمستشفيات سواء تجهيزيًا أو دوائيًا وتطويرها وأيضًا دعمها بالكوادر البشرية المؤهلة التي تستطيع تقديم هذه الخدمة.

من ناحية أخرى، ذكر تاج الدين، أن الكشف عن صحة المرأة وخاصة أورام الثدي عندما يتم اكتشافه مبكرا وعلاجه يصل لنسبة شفاء وعدم العودة للمرض مرة أخرى بنسبة 99%، "فيه أورام البروستاتا للرجال، وأورام القلب، وسرطان الرئة نتيجة التدخين، كل ذلك تحتاج إلى اكتشاف مبكر للوصول إلى نسبة شفاء عالية.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن كافة مبادرات الدولة الصحية وخاصة التي تُطلقها مؤسسة الرئاسة استباقية ووقائية وتحد من الإعاقة والمرض، فتكلفة المرض كبيرة جدًا، ليست فقط على المستوى المادي بل أيضًا على المستوى النفسي والاجتماعي.