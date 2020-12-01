طقس 72 ساعة.. معتدل نهارا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس يوم الأربعاء يكون معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، بينما ليلا يكون الطقس باردا، وتتكون في الساعات الأولى شبورة على الطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.

وبالنسبة لحالة الطقس على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، يكون الطقس دافئا نهارا، مائلا للبرودة ليلا، ويكون مائلا للدفء نهارا شديد البرودة على السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وتتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية من الوجه البحري، ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

وعن طقس الخميس، فمن المتوقع أن يكون على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مائلا للدفء نهارا باردا ليلا، وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، بينما يكون الطقس دافئا نهارا على باقي الأنحاء، مائلا للبرودة ليلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة، ولا توجد أي فرص لسقوط الأمطار.

توقعات درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال الـ72 ساعة المقبلة.

طقس الأربعاء 2 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

طقس الخميس 3 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

طقس الجمعة 4 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.