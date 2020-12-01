المحافظ: الغربية ستشهد طفرة بتطوير 7 مناطق عشوائية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، أن المحافظة ستشهد طفرة نوعية تنموية عقب تطوير وتنمية المناطق العشوائية بالمحلة وطنطا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، والمهندس أسامة إسماعيل، منسق الإدارة المركزية لمشروع تطوير العشوائيات، وممثلي الجهات المشاركة في المشروع، والاستشاريين من مرافق المياه والكهرباء والغاز.

وأشار رحمي، إلى أن ملف تطوير المناطق العشوائية يأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة تسير وفق مخططات منظمة تستهدف الارتقاء بمستوى المحافظة وتوفير حياة كريمة لمواطنيها، وأن المحافظة ستشهد طفرة نوعية بعد تطوير ٧ مناطق بالمحلة وطنطا بإجمالي ٤١١ مليون جنيه، بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء.

بدأ الاجتماع بعرض استشاري أعمال مياه الشرب والصرف الصحي لنسب الإنجاز في أعمال مياه الشرب والصرف الصحي بمناطق (العجيزي – سيجر – السلخانة – قحافة – علي أغا) بطنطا حيث بلغت نسبة الإنجاز ٩٧ %، كما بلغت نسبة الإنجاز في المحلة الكبرى بمناطق (التوبة خلف مسجد المحجوب – منطقة الخبي - أبو القاسم بحي أول المحلة) ١٠٠ % للصرف الصحي و٢٠ % لشبكات مياه الشرب، وفي منطقة (سكة طنطا – عزبة خضر بحي ثان المحلة) بلغت نسبة الإنجاز ٤٣ % لشبكات المياه والشرب ، و ٧٩ % للصرف الصحي.

وعرض استشاري أعمال الطرق بالمشروع عرضا تقديميا لمناقشة آخر أعمال الطرق، حيث أوضح وصول نسبة الإنجاز إلى ٥٥% بحي أول المحلة و٤٠% بحي ثان المحلة.

كما عرض مسؤول الكهرباء بالمشروع نسب أعمال الكهرباء في الـ٧ مناطق، كما أوضح المعوقات التي تواجه تنفيذ الأعمال، موجها بسرعة إنجاز الأعمال وحل جميع العقبات.

وكلف محافظ الغربية نائبه بعمل اجتماع تنسيقي لجميع الأطراف المشاركة في المشروع بخصوص بشارع سكة طنطا بالمحلة للوقوف على المعوقات وإزالتها، مؤكدا أن هذه المنطقة هي مدخل رئيسي لمدينة المحلة ويجب حل الزحام فورا لتيسير الأمور على المواطنين.

ومن جابنه، أوضح الدكتور أحمد عطا أن مشروع تطوير العشوائيات يعمل على رفع مستوى الحياة للمستوى اللائق وفق رؤية مصر ٢٠٣٠ التي تستهدف القضاء على المناطق غير المخططة، مشيرا إلى أنه بتنفيذ هذا المشروع ستكون المحافظة مثالا لجميع المحافظات في تطوير وتنمية المناطق غير المخططة.