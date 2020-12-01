صلاح عبدالله: "مش عارف بقيت ممثل ليه.. وعلى السوشيال بحس إني محبوب"

قال الفنان صلاح عبدالله، إنه يٌفضل لقب "ممثل" عن لقب "نجم"، كما أنه في البداية، كان يُحب كلمة "مشخصاتي"، لخفة دمها، على حد وصفه، "بحبها أوي لخفة دمها، بس قدمت شوية، ولما كنت بعمل مسرح، كنت بحب كلمة مضحكاتي، لأن الهدف الأساسي من المسرح إضحاك المتفرج"، وذلك خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على "ON".

وأضاف "عبدالله"، أنه بدأ يشعر أن قيمته كصلاح عبدالله، أنه ممثل، "ديما ببقى ناسي إني ممثل، لكن لما بيجي ناس تسلم عليا بيفكروني أني ممثل"، "أما على السوشيال ميديا لما بلاقي ناس بتتفاعل معايا، وبتفكرني بأدوار معينة، وإفيهات قلتها، دول بيحسسوني بنعمة ربنا عليا، وبحس وقتها إني محبوب بجد".

وأشار الفنان، إلى أنه كونه محبوبًا هي الأهم بالنسبة له، معتبرًا أنه لم يفكر يومًا في بدايته أن سيصبح صلاح عبدالله المحبوب، رغم أنه كان يحب التمثيل منذ أن وعى على الدنيا، "أنا مش عارف بقيت ممثل ليه، مفيش حد عندنا في العائلة ممثل، والدي كان موظف في وزارة الصحة، وأمي كانت ربة منزل، وظيفتها إدارة المنزل لأنها من قامت بإدارة والدي".