احتفالات ورسامات.. نشاط مكثف لإيبارشيات الكرازة المرقسية

شهدت إيبارشيات الكرازة المرقسية، نشاطا مكثفا داخل مصر وخارجها، خلال الساعات الماضية، قام المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتسليط الضوء عليها عبر بيانات رسمية تم نشرها عبر صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القس بولس حليم، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

بدأ باستقبال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، الراهب القمص أنطونيوس آفا مينا، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا أنطونيوس بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، للتعرف على الخدمة بالكنيسة هناك.

وفي إيبارشية شمال الجيزة، صلى الأنبا يوحنا أسقف الإيبارشية، القداس الإلهي في كنيسة مار جرجس بإمبابة، وسيم خلال القداس، الشماس جورج بشرى كاهنًا للكنيسة ذاتها باسم القس أندراوس.

وفي إيبارشية الفيوم، كرم الأنبا أبرآم، مطران الإيبارشية، الأقباط من الأوائل والمتفوقين من الفتيات الحاصلات على الشهادة الإعدادية (بنات).

أقيمت الاحتفالية في كنيسة البابا أثناسيوس بالفيوم بحضور عدد من كهنة الإيبارشية والخدام والخادمات.

وفي بداية الإحتفالية قدم المطران التهنئة للمكرمين، حيث كانت المطرانية كرمت المجموعة الأولى من أبناءها، يوم الجمعة الأولى من شهر نوفمبر، من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والدبلومات الفنية والحاصلين علي الدكتوراه والماجستير والدبلومة الخاصة والعامة وأوائل الدبلومات الفنية، والمجموعة الثانية من أوائل ومتفوقي الشهادة الثانوية بشعبتيها العلمي والأدبي يوم الجمعة التالية.

وجرت فعاليات الاحتفالية في ظل إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وفي الأقصر، شارك دير الأنبا باخوميوس الشايب، في مبادرة "هنجملها" وذلك بغرس شجرة في حديقة الدير.

كان الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير قد استقبل محمد قبطان منسق المبادرة، ورئيس جامعة الأقصر د. محمد محجوب عازر وعدد من أساتذة الجامعة ود. خليفة إبراهيم مدير الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالأقصر، حيث قاموا بمشاركة الأسقف في غرس الشجرة بالدير دعمًا للمبادرة.

وتجوب مبادرة "هنجملها" محافظات مصر بهدف زراعة مليون شجرة بالشوارع الرئيسية والجامعات المصرية، لزيادة الرقعة الزراعية وتنمية الوعي بأهمية الأشجار وغرس ثقافة الجمال.

أما في أسيوط، فقام الأنبا يوأنس أسقف أسيوط ورئيس دير الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو، بمشاركة عدد من الأساقفة بسيامة ثلاثة من رهبان الدير في درجة القسيسية وهم: "الراهب القس سمعان الأنبا هرمينا، والراهب القس أيوب الأنبا هرمينا، والراهب القس إبيفانيوس الأنبا هرمينا".

جاء ذلك خلال صلوات القداس الإلهي، الذي أقيم بمزرعة الدير صباح الأربعاء الماضي، والذي شارك في صلواته: "الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي في سوهاج، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط".

وفي شمال سيناء، احتفلت الإيبارشية بأبنائها الخريجين، وتم توزيع الهدايا التذكارية بيد الأنبا قزمان أسقف الإيبارشية وذلك بثلاث كنائس من كنائسها.

كان الأسقف تولى خدمة القداس الإلهي في كنيسة مارمينا والبابا كيرلس بالمساعيد وكرم عقبه المجموعة الأولى من الخريجين، وصلى في اليوم التالي في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالعريش، وكرم مجموعة أخرى وأخيرًا صلى في كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بمدينة بئر العبد وكرم المجموعة الثالثة.

شارك في الصلوات والتكريم كهنة الإيبارشية وبعضٌ من شعبها.

أما في جنوب فرنسا، فاستقبل الأنبا لوقا، أسقف إيبارشية جنوب فرنسا والجزء الفرنسي من سويسرا بمقر الإيبارشية بجنيف، السفير علاء يوسف رئيس وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بمناسبة انتهاء فترة عمله في جنيف.