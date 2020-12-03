في ذكراه.. قصة بروكليس الذي خلف "نسطور" كبطريرك للقسطنطينية

يحتفل الأقباط في صلواتهم بالكنائس، اليوم الخميس، بحسب "السنكسار الكنسي"، بتذكار وفاة البابا بروكليس بطريرك القسطنطينية.

و"السنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الخميس، 24 من شهر هاتور لعام 1737 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنه في مثل هذا اليوم توفي البابا بروكليس بطريرك القسطنطينية.

ويشير السنكسار، إلى أن البابا بروكليس بطريرك القسطنطينية، ولد نحو سنة 390 ميلاديا، ورسم كاهنا، قبل أن يرسم نسطور بطريركا على القسطنطينية، ويحضر مجمع افسس سنة431م الذى حرم نسطور، وأقام مكسيميانوس بدلا منه بطريركا على القسطنطينية الذي لم يدم على الكرسي طويلا وتوفي سنة 434م، ليجمع الكل على اختيار بروكليس بطريركا على القسطنطينية بمباركة من البابا كيرلس الأول عمود الدين، بطريرك الإسكندرية في ذلك الوقت.

ويذكر سنكسار الأقباط، أن هذا البطريرك استلم عمله الرعوى عقب الاضطرابات التى حدثت بعد قطع نسطور، فعالج الموقف بحكمة ووداعة واتضاع وقد حافظ على العقيدة وكان يكتب رسائل رعوية لشعبه موضحا لهم فيها حقائق العقيدة السليمة، بحسب ما يذكر السنكسار، كما قام بنقل جسد القديس يوحنا ذهبى الفم من منفاه فى كومانا إلى كنيسة الرسل بالقسطنطينية.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.