بتكلفة 1.8 مليون جنيه.. حفر آبار ارتوازية لزيادة ضخ المياه بقرى سوهاج

قال اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن الشركة انتهت إحلال وتجديد شبكات مياه قرى "عرب العطيات البحرية وعزبة رضوان وعرب الصبحة" بتكلفة مليون جنيه لخدمة أكثر من 25 ألف نسمة.

وأضاف رئيس الشركة، في تصريح له، اليوم، إن الشركة انتهت من إحلال وتجديد شبكة مياه قرية "نقنق" بطول 3 كيلومترات بأقطار تتراوح ما بين 4 و6 بوصة بتكلفة مليون جنيه، لخدمة 6 آلاف نسمة، بالاضافة إلى توصيل خط مياه بطول 200 متر، قطر 6 بوصات لنجع العوامية.

وأعلن رئيس مياه سوهاج، حفر ٣ آبار مياه ارتوازية بتكلفة 1.8 مليون جنيه لزيادة كمية المياه المنتجة والقضاء على ضعف المياه بالمناطق المرتفعة بمحطة مياه أولاد الشيخ التي تغذي 10 آلاف نسمة ومحطة مياه "مزاتا شرق" وتخدم أكثر من 7 آلاف نسمة، ومحطة مياه عرب العطيات القبلية وتخدم 6 آلاف نسمة.

يذكر أن مياه سوهاج وقعت عقد تنفيذ مشروع صرف صحي بقريتي "الشوكا وبطما" بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بتكلفة 75 مليون جنيه، ومثل الشركة في التوقيع اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس الإدارة، ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا تبدأ من تاريخ توقيع العقد ويخدم المشروع 16 ألف نسمة ويشمل تنفيذ شبكات انحدار بطول 20 كيلومترا ومحطة رفع صرف صحى وخط طرد.