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ضبط فتاة ارتكبت أعمالا منافية للآداب في "بث مباشر" بالشروق

كتب:

أحمد عبد اللطيف
12:02 م | الأربعاء 02 ديسمبر 2020
لواء نبيل سليم

لواء نبيل سليم

تمكن رجال مباحث القاهرة بالتنسيق مع مباحث الآداب، من القبض على فتاة فتحت بثا مباشرا لأعمال منافية للآداب في منطقة الشروق بالقاهرة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من مباحث الآداب بإنشاء إحدى الفتيات العديد من الحسابات على أحد التطبيقات الإلكترونية بشبكة الإنترنت، وقيامهما من خلال تلك الصفحات ببث مباشر لمقاطع فيديو منافية الآداب مقابل حصولها على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطها وتبين إنها (دون عمل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة – لها معلومات جنائية) وبمواجهتها أقرت بنشاطها الآثم وضُبط بحوزتها هاتف محمول - إسطوانة مدمجه "CD" محمل عليها مجموعة من الفيديوهات تؤكد نشاطها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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