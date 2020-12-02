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ضبط 8 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في الجمالية

كتب:

أحمد عبد اللطيف
12:32 م | الأربعاء 02 ديسمبر 2020
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

ألقى رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن العاصمة، القبض على 8 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل وكالة خشب بمنطقة الجمالية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 8 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل وكالة خشب كائنة بدائرة القسم، وعثر بداخلها على حفرة (بقطر 20 متر وعمق 5 أمتار) والأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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