ضبط 201 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 79696 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 201 قطعة سلاح ناري، بحوزة 174 متهما، وذلك على النحو التالي:

13 بندقية آلية.

3 بنادق رصاص.

34 بندقية خرطوش.

9 طبنجات.

142 فرد محلي.

204 طلقات مختلفة الأعيرة.

15 خزينة متنوعة.

190 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 79696 حكما قضائيا متنوعا بإجمالي 6636 محكوم عليه، وذلك على النحو التالي:

343 حكم جناية.

23267 حكم حبس جزئي.

4703 أحكام حبس مستأنف.

39609 أحكام غرامة.

11774 حكم مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 7 تشكيلات عصابية، ضمت 23 متهم، ارتكبوا 50 حادث متنوع.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 250 قضية مخدرات بحوزة 285 متهم، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 31,760 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,162 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,268 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,468 كيلو جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 1,245 كيلو جرام.

كمية من مخدر الفودو وزنت 250 جراما.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 200 جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 150 جراما.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 45 جراما.

كمية من البودر المخدر وزنت 390 جراما.

40205 أقراص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط 40 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 26 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 292 دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة 5 دراجات نارية - 15 سيارة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 21381 مخالفة مرورية.

في مجال فحص السائقين: فحص 72 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.