غرامات وغلق للمحال والمطاعم المخالفة لقرار "الوزراء" بسوهاج

وجّه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة التزام المواطنين بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس.

كما شدد المحافظ على جميع المحال والمطاعم والمقاهي بضرورة الالتزام بقرار مواعيد ومعاقبة المنشآت المخالفة، مؤكدا التنسيق المستمر بين مديرية الأمن والمحافظة لتنفيذ حملات مشتركة للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الواقية في وسائل المواصلات المختلفة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .

وكان محافظ سوهاج، وجّه إلى الالتزام بقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية على أن يتم التطبيق اعتباراً من أمس الثلاثاء الأول من ديسمبر، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك في إطار العمل على تحقيق الانضباط للشارع.

وأوضح "الفقي" أن مواعيد فتح جميع المحال، والمولات التجارية يومياً ستكون من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 11 مساءً (صيفاً)، والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 12 منتصف الليل (صيفاً) والساعة 11 مساءً (شتاءً ).

وأشار إلى أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحاً صيفاً والساعة 12 منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء.