زكي: الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلغت 18 مليار دولار

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية تعتبر أحد المشروعات القومية الهامة في الدولة والتي من شأنها أن يكون لها تأثير مباشر على الاستثمارات والناتج القومي المحلي في مصر بشكل مباشر.

وأضاف "زكي"، خلال انطلاق فاعليات "قمة مصر الاقتصادية" للعام الثاني على التوالي، أن هناك استراتيجية طموحة تم وضعها في الفترة من 2020 إلى 2025 للمنطقة الاقتصادية، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تم إنشائها سنة 2015 أي من حوالي 5 سنوات ولكن من قبل 2015 كان هناك أعمال تتم في هذه المنطقة.

وتابع أنه في عام 2015 تم إنشاء المنطقة الاقتصادية وضم 4 مناطق صناعية إليها و6 موانئ في مساحة إجمالية 461 كيلو متر مربع في مناطق مختلفة، لذلك لدينا 10 مناطق ما بين موانئ ومناطق صناعية غير مرتبطين جغرافيا مع بعضهم لكنهم في مناطق مختلفة في شمال ومنطقة العين السخنة، الإسماعيلية، القنطرة غرب، بخلاف 3 موانيء في المنطقة الشمالية و3 في المنطقة الجنوبية.

وأكد أنه تم استثمارات حتي هذا العام في المنطقة الاقتصادية حوالي 18 مليار دولار، وهذه الاستثمارات تمت من خلال الدولة في تهيئة المرافق، عمل الطرق، الأنفاق، وتجهيزات في البنية التحتية بشكل مباشر لخدمة المنطقة الاقتصادية أو استثمارات قامت بها الشركات المختلفة في المنطقة سواء في الـ5 سنوات الماضية أو ما قبلها، لكن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها حتي هذا العام حوالي 18 مليار دولار.

وأكمل زكي، أننا "نهدف في الخطة القادمة أن يكون في الـ5 سنوات القادمة مضاعفة هذه الأرقام بشكل كبير"، مشيرا إلى أنه لدينا 3 مشغلين عالميين للموانئ، وتقريبا 250 شركة عاملة في المنطقة الاقتصادية حاليا، ووفرت حوالي 100 ألف فرصة عمل.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الأعمال تمت خلال الفترة السابقة في الـ5 سنوات الماضية على وجه التحديد، والتي أدت إلي وجود بنية أساسية جيدة نستطيع أن ننطلق منها، ويكون لدينا قاعدة ممتازة لكافة المناطق الـ10 الخاصة بالمنطقة الصناعية.