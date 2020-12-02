ضبط 5 أشخاص لتزوير مستند بأكثر من 150 مليون جنيه

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كل أشكال الخروج على القانون في مجال عمل الإدارة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا "تزوير أوراق – تزوير تأشيرات وإقامة – غسل أموال – استيلاء على المال العام " مُتهم فيها 5 أشخاص ضبط فيها مستنديا أكثر من 150 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.