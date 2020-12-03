لو استهلكت 80% من رصيد كارت الشحن وانقطعت المياه.. تعمل إيه؟

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه سيحدث انقطاع للمياه عند استهلاك 80% من رصيد "كارت" شحن العداد مسبق الدفع، لافتة إلى أنه في تلك الحالة يتم وضع الكارت بالعداد والضغط على read لإعادة التشغيل مرة أخرى، ثم التوجه لشحن الكارت قبل استهلاك الـ 20% الاحتياطي.

الخصم من الكارت بعد الشحن مرة أخرى

وأشارت الشركة إلى أن الخدمة تستمر حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل التالي وذلك في حالة نفاد رصيد العميل بعد الساعة 1 ظهرا لافتة إلى أنه في حالة نفاد رصيد العميل يوم الجمعة أو العطلات الرسمية تستمر الخدمة حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل التالي على أن يتم احتساب القيمة المستهلكة من المياه بالسالب، لحين خصمها من الكارت بعد الشحن مرة أخرى.

إرشادات لكيفية استخدام العدادات مسبقة الدفع

- في حالة وجود ماتور مياه يجب تركيب العداد بمكان يبعد 3 أمتار على الاقل من ماتور المياه لعدم التأثير على قراءة العداد.

- يجب وضع الكارت بالمكان المخصص له بالعداد والضغط على read والتأكد من ظهور كلمة مقبول قبل التوجه لمركز الشحن بفروع الشركة

- لمعرفة الرصيد يتم وضع الكارت بالمكان المخصص ثم الضغط على read ثلاث مرات متتالية

- عند قرب انتهاء الرصيد يعطي العداد انذار بخفض ضغط المياه فيتم وضع الكارت بالعداد والضغط على read لاعادة ضغط المياه مرة اخرى والتوجه الى مركز الشحن لشحن الكارت

- في حالة انتهاء الرصيد الخاص بالعميل بعد الساعة 1 ظهراً تستمر الخدمة متاحة حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل التالي.

- في حالة انتهاء الرصيد الخاص بالعميل يوم الجمعة او العطلات الرسمية تستمر الخدمة متاحة حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل الثاني.

- أى تلاعب أو محاولة لفتح العداد تؤدي لانقطاع المياه ويعرض العميل للغرامة

- يجب الحفاظ على الكارت من عوامل الحرارة والأتربة والمجال المغناطيسي