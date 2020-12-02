5 أجنبي وفيلم عربي.. دليل الأفلام الجديدة بالسينمات هذا الأسبوع

تعرض السينمات المصرية أفلام جديدة هذا الأسبوع بين الأنيميشن والرعب والتشويق، وتقدم "الوطن" في هذا التقرير نبذة عن الأفلام، ليتمكن القراء من اختيار الفيلم الأفضل لهم، على النحو التالي:

The Croods: A New Age

تدور أحداث الفيلم حول عائلة كرود التي تعود من جديد وتعيش في عصور ما قبل التاريخ للمشاركة في مغامرة جديدة، ويدخلون في تحد جديد أمام أسرة بيترمان الذين يدّعون التفوق عليهم.

أبطال الفيلم نيكولاس كيدج، رايان رينولدز، إيما ستون، كاثرين كينر، ليزلي مان، بيتر دينكلاج، والمخرج جول كراوفورد.

You're Not Alone

تدور أحداث الفيلم حول قوى شريرة تعذب امرأة وابنتها، ويتم إجبارهما على رؤية أمور مرعبة داخل أروقة المنزل.

أبطال الفيلم جولي كيردا، كاتيا وينتر، زاك آفيري، ريتشارد بيركنز، بيتينا سكاي، والمخرج إدواردو رودريجيز.

خان تيولا

تدور أحداث الفيلم خلال الحرب العالمية الثانية، حول صاحب فندق يعيش مع أسرته في فندق يملكه، ويصل إليهم في أحد الليالي نزيل جديد يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ليفاجأ بالكثير من الأشياء داخل الفندق، تتسبب في قلب الأمور رأسا على عقب.

أبطال الفيلم وفاء عامر، نضال الشافعي، محمود البزاوي، أحمد كمال، راندا البحيري، علي الشجيري، والمخرج وسام المدني.

The Rising Hawk

تدور أحداث الفيلم حول سيطرة المغول على العالم، وكفاح بلدة للحصول على الحرية والتصدي للعدوان.

أبطال الفيلم تومي فلاناجان، روبرت باتريك، أليسون دودي، بوبي درايتون، أليكس ماكنيكول، روكي مايرز، والمخرج جون وين.

Dreamland

تدور أحداث الفيلم حول شاب في سن الخامسة عشر يلاحق فتاة مطلوبة من الشرطة بسبب سرقة مبلغ من البنك، وبعد اقترابه منها يكتشف أنّ الأمور مختلفة.

أبطال الفيلم مارجوت روبي، ترافيس فيميل، جاريت هيدلوند، كيري كوندون، فين كول، جو بيريمان، والمخرج مايلز جوريس بيرفت.

Mosley

تدور أحداث الفيلم حول نوع نادر من مخلوقات معروفة باسم الثوريفانت، يتمرد على حياة العبودية ويقرر الهرب للعثور على مدينة أبرايتس الأسطورية.

أبطال الفيلم لوسي لاولس، جون ريس ديفيس، ريس داربي، تيمويرا موريسون، والمخرج كيربي أتكينز.