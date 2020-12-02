أسطورة "زينب ونوح" مشروع فيلم للتطهر من مخاوفنا

‎يشارك المخرج يسري نصر الله في ملتقى القاهرة السينمائي ضمن القائمة النهائية لمشروعات الأفلام المشاركة في نسخته السابعة، التي تقام ضمن فعاليات منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما" بالدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتضم القائمة، 15 مشروعاً، تنوعت بين الروائي والوثائقي، في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، وهي التجربة التي تؤكد تواصل الأجيال بين يسري نصر الله كخبرة كبيرة في عالم السينما ومنتج ومؤلف الفيلم، لتكتمل تجربة الفيلم بجمع الخبرة مع شغف وطموح الشباب.

‎وقال السيناريست أحمد الزغبي في بيان صحفي إن قصة فيلم "أسطورة زينب ونوح"، هي قصة بسيطة لطفلة بريئة عمرها 13 عاما، تشبعت بالخرافات والحواديت عن عوالم لم تراها من قبل.

وكشف المخرج يسري نصر الله عن أن الفيلم به العديد من المخاوف التي تواجهها زينب ونوح في رحلتهما لحماية الأم من عذاب القبر ولكن المخاوف الحقيقية التي تتوصل إليها زينب هي عائلتها المخيفة التي تستحل تزويجيها وهي ابنة الـ13 عاما من شاب ثلاثيني.

‎وأوضح يسري نصر الله أنه استقر على اختيار الطفلة التي ستجسد شخصية زينب وأنه جاري البحث عن الطفل الذي سيجسد شخصية نوح، وأشار إلى أنه يعمل في مجال السينما منذ 30 عاما وعندما يقرر تقديم فيلم عن "نملة" يعتبر تلك النملة هي أهم شيء في حياته وينقل هذا الإحساس إلى المتفرج وبالتالي إيمانه بفكرة فيلم أسطورة زينب ونوح نابع من تقديره لأهمية الفكرة والمخاوف التي تعيش فيها المجتمعات، وأنه تحمس أيضا لتقديم الفيلم لأن منتجه علي العربي ظل يعمل علي فيلمه الوثائقي "كاباتن الزعتري" لمدة 10 سنوات، وبالتالي هو شخص أمين علي عمله وسيكون أمينا على تقديم فيلم أسطورة زينب ونوح في أفضل صورة، وطلب أن يخرج الفيلم بعدما قرأ الفكرة لأنه شعر بأن الزغبي كاتب حقيقي.