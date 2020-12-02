والد طفلة مريضة: أشكر الرئيس على الاستجابة لعلاج ابنتي

وجّه مصطفى محمد والد الطفلة شروق الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد معالجة ابنته في محافظة بني سويف مركز الفشن في استجابة سريعة من الرئاسة على استغاثة علاج ابنته على نفقة الدولة.

وأضاف "محمد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على فضائية “dmc” وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن ابنته لديها ثقبين في القلب الأول تم علاجه أما الثاني فلم يتم علاجه ويسبب لها متاعب صحية بالغة.

وأوضح محمد أنه بعث رسالة استغاثة أمس على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتلقى صباح اليوم الساعة الثامنة اتصال هاتفي من رئاسة الوزراء من أجل إبلاغه بسرعة الذهاب إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم لابنته كما تواصلت معه وزارة الصحة أيضا.

ووجه السيسي، بعلاج الطفلة شروق مصطفى محمد شمردل، على نفقة الدولة، لمعاناتها من وجود ثقبين بالقلب منذ ولادتها؛ ما أدى إلى عدم انتظام التنفس، في ظل عدم قدرة أسرتها على توفير العلاج اللازم لها.

وفي لفتة إنسانية عاجلة، أمر الرئيس على الفور بتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية اللازمة للطفلة "شروق"، البالغة من العمر 6 سنوات المقيمة بمدينة الفشن بمحافظة بني سويف، لتتمكن من ممارسة حياتها الطبيعية.

وتم تحويل الطفلة إلى مستشفى جامعة بني سويف لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لها.

ويوجد سبب نادر للإصابة بثقب القلب، وهي صدمة كبيرة على الصدر، قد تكون ناتجة عن حادث سيارة موجه إلى منطقة الصدر، أما السبب الأكثر شيوعا هو العيب الخلقي منذ الولادة.