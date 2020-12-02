الفائز بجائزة نيوتن العلمية: معظم أمراض الفيروسات ليس لها علاج فعال

قال الدكتور ماركو زكي مدرس الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة بجامعة المنيا، الفائز بجائزة نيوتن العلمية 2020، ان أهم شئ حاليا لمجابهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تتمثل في عدد من الأمور، أولا اتباع الإجراءات الاحترازية المشددة، وتحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، والأمر الثاني يتمثل في إيجاد لقاح فعال لتحصين المواطنين من المرض.

وأضاف ماركو في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن استخدام العلاجات الأخرى في البروتوكولات العلاجية، للمساهة في علاج كورونا، يتم من خلال دراسات وابحاث وتجارب وارد نجاحها ووارد عدم نجاحها، نظرا لأنها أدوية مخصصة لعلاج أمراض غير كورونا، مضيفا أن عدد من الدول، أعلنت قرب ظهور الفاكسين الخاص بكورونا، مؤكدا أن ذلك شيئا إيجابيا.

وبشأن أفضلية التواجد لعلاج كورونا، ما بين اللقاح والدواء، أوضح ماركو، أن غالبية الفيروسات خاصة التنفسية ليس لها علاج فعال للقضاء عليها، موضحا أن الإنفلونزا العادية المنتشرة دوما بين المواطنين، يتم التعامل معها بأدوية للتعامل مع أعراضها وعلاجها، مؤكدا أن الأفضل هو وجود لقاح مخصص لكورونا لتحصين الناس والوقاية من المرض في أسرع وقت.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، كرم الاثنين الماضي، الدكتور ماركو زكى مدرس الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة بجامعة المنيا والفائز بجائزة نيوتن العلمية 2020، بحضور جيفرى آدامز السفير البريطانى بالقاهرة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمبعوثين المصريين وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالبحث العلمى ومنظومة البعثات المصرية للخارج، مشيرا إلى أن مشروع الدكتور ماركو زكى حول «البيئة المكروية للكبد - محرك لسرطان الخلايا الكبدية» وهو مشروع مشترك بين إدارة البعثات بقطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية وبرنامج نيوتن مشرفة والمركز الثقافي البريطاني.