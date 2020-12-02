أستاذ كبد: اللقاحات المضادة لكورونا لن تتوافر الشتاء الحالي

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بالقصر العيني، إن كل الشركات العالمية تجهز حاليا طرق شحن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضاف "عمر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى أن لقاح فايزر يحتاج إلى درجة سالب 75 تحت الصفر من أجل تخزينه ويهم الشركة ضمان وصول اللقاح بصورة آمنة وصورة فعالة.

وأوضح "عمر" أن اللجنة الخاصة لمكافحة فيروس كورونا في مصر ستختار المعايير الآمنة للقاح المختار بالتزامن أيضا مع تجريب مصر حاليا اللقاح الصيني والتعاقد على 20 مليون جرعة من خلال التحالف العالمي للقاحات.

وطالب أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بالقصر العيني، أن يكون للدولة المصرية معايير خاصة لتقييم درجات أمان فيروس يتم تحددها عن طريق اللجنة العليا للفيروسات واللقاحات، وسيتم المفاضلة بين اللقاحات الموجودة من أجل تحقيق معايير الأمان حفاظا على صحة الشعب المصري.

ولفت إلى أنه في هذا الشتاء لن تتوافر لقاحات ولكن قبل دخول الصيف القادم سيكون اللقاح متوفر وستكون مصر قد قيمت اللقاحات الموجودة في السوق.

وذكر أن مصر حاليا تعمل على تجريب لقاح "سانوفك" وهذا ما تناولته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وسيتم تقييم الفيروس بعد تجربته على العديد من المواطنين متابعا "التسرع في تقييمات اللقاحات مش شطارة".

وشدد أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بالقصر العيني، على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة لزيادة انتشار الفيروس في الشتاء بسبب هبوط درجات الحرارة مؤكدا ضرورة التعرض إلى أشعة الشمس بشكل دوري وتنظيف الأماكن المغلقة.

وظهر فيروس كورونا المستجد في الصين نهاية عام 2019 وانتشر بها في باقي الدول العالم وأعلنته منظمة الصحة العالمية وباءا عالميا في مارس 2020.